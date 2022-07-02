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В мире2 июля 2022 17:33

Президент Узбекистана решил не вносить изменения в конституцию, касающиеся Каракалпакии

Политик считает неоабходимым обратить внимание на специфические этнические и культурные особенности Каракалпакстана
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент Узбекистана решил не вносить изменения в конституцию, касающиеся Каракалпакии

Президент Узбекистана решил не вносить изменения в конституцию, касающиеся Каракалпакии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев передумал вносить изменения в конституцию страны, которые касаются статуса Каракалпакии. Решение было принято после протестов в этой автономии.

«Я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Каракалпакстана, национальные традиции и ценности, особый правовой статус республики и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений», – приводятся слова политик в Telegram-канале его пресс-секретаря Шерзода Асадов.

По словам Мирзиёева, целью конституционных реформ является сохранение единства между народами Узбекистана и Каракалпакии и «царящей в стране атмосферы мира и стабильности».

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами протестов в городе Нукус. По данным ведомства, 1 июля 2022 года они собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.