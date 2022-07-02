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Политика2 июля 2022 17:55

В администрации Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда под Мелитополем

По предварительной информации, обстрел вели из гранатомета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В администрации Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда под Мелитополем

В администрации Запорожья сообщили об обстреле грузового поезда под Мелитополем

Фото: "КП" Архив

Грузовой поезд был обстрелян украинскими боевиками в поселке Акимовка Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил член совета ВГА Запорожья, «террористы Зеленского» пытаются всеми силами сорвать возвращение региона к мирной жизни. По словам Рогова, цель Киева – сделать жизнь населения Запорожской области невыносимой.

Напомним, в июне сообщалось о взрыве на трансформаторной подстанции в Бердянске Запорожской области. По предварительной информации, причиной взрыва стало короткое замыкание. Правоохранительные органы региона назвали взрыв инцидент терактом.