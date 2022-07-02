Энергетики России и правительство Белгородской области направили гумконвой с оборудованием в Харьковскую область Фото: правительство Белгородской области

Энергетики России совместно с правительством Белгородской области направили в Харьковскую область гуманитарный конвой с крупной партией оборудования. Конвой состоял из 10 автомобилей, которые везут в украинский регион опоры и провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла.

Оборудование необходимо для аварийных работ и восстановления электроснабжения в Харьковской области. Так, трансформаторное масло нужно для ремонта трансформаторов на подстанциях в Изюме и Балаклее. Стоит отметить, что в начале июня

В начале июня был восстановлен энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Это позволило обеспечить электричеством 400 тысяч человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачевском районах Харьковщины.

Для отправки гуманитарной помощи населению Украины в Белгородской области открыт специальный логистический центр. Благодаря его работе Харьковская область имеет возможность получать из России лекарства и донорскую кровь.