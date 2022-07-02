В Минобороны рассказали об использовании украинскими войсками жилых домов и социальных объектов в военных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные формирования Украины широко используют дома мирных жителей и объекты социальной инфраструктуры в военных целях, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщил генерал-полковник на брифинге, боевики националистических батальонов дислоцируются в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС в Бахмуте Донецкой народной республики. По его словам, на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции минометных расчетов и РСЗО, а подходы к этим учреждениям заминированы, о чем местные жители умышленно не уведомлены.

Кроме того, рассказал Мизинцев, неонацисты располагаются в техническом лицее в Харькове, а военные ВСУ оборудовали в многоквартирных жилых домах в Константиновке ДНР огневые позиции. Там же украинские войска разместили склады вооружения и боеприпасов, а на детских площадках – гаубицы и РСЗО. Под предлогом обеспечения безопасности населению запрещено покидать свои дома, сообщил начальник Национального центра управления обороной.

«Подобные действия киевских властей в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима», – заявил Мизинцев.

Он также сообщил, что в Славянске подразделения ВСУ с целью обвинения России в убийстве мирного населения Украины обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения. Как подчеркнул генерал-полковник, украинские СМИ сразу же якобы случайно оказались на месте инцидента, поспешив зафиксировать «неизбирательные удары российских Вооруженных сил по гражданскому населению». Мизинцев добавил, что в отличие от украинских военных ВС РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и относятся к мирному населению исключительно гуманно.