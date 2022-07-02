Поднятый в Бердянске десантный корабль «Саратов» будут ремонтировать в Керчи Фото: Telegram-канал члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова

Поднятый в порту Бердянска запорожской области большой десантный корабль (БДК) «Саратов» отправят на ремонт в Керчь, сообщил исполняющий обязанности главы города Александр Сауленко.

«В ближайшее время он должен уйти. Его поднимают и в Керчь отбуксируют для ремонта», – рассказал он в беседе с ТАСС.

По его словам, подъем БДК почти завершен. Также Сауленко добавил, что судно было затоплено в результате удара украинскими войсками по порту Бердянска ракетой «Точка-У». Как уточнил и.о. главы Бердянска, в момент удара «Саратов» был пришвартован, а на его борту произошел пожар.

Напомним, ранее флот России поднял и отбуксировал в Новороссийск пограничный корабль «Донбасс», который был затоплен в акватории Мариуполя военно-морскими силами Украины. Судно поднимал экипаж Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.