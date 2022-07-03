В Белгородской области загорелся частный дом и пострадали три человека, сработала ПВО

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Серия громких хлопков была слышна в Белгороде в ночь на воскресенье 3 июля. У припаркованных авто сработали сигнализации. Позже появилось сообщение о пожаре в частном доме и троих пострадавших. Об этом сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается», - проинформировал Гладков.

По словам губернатора, предположительно, сработала система ПВО.

«Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО». –заявил Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела Журавлевки со стороны Украины 25 мая 2022 года.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли село Головчино и село Нехотеевку в Белгородской области.