Лукашенко сообщил о гибели 20 белорусов, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины

Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о гибели 20 сограждан, участвовавших в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, в Незалежной был полк имени Калиновского, состоявший из 67 беглых белорусов.

- Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел российской артиллерии, посмотрели: «Да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим», — рассказал глава государства.

Лукашенко добавил, что в результате обстрела 20 белорусов погибли.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что спецоперация России на Украине заставила пересмотреть принципы вооружения армии. По его словам, до специальной операции белорусские власти по-другому смотрели на свою армию и на ее вооружение. Сейчас Минск извлекает уроки по развитию и оснащению белорусских военных исходя из опыта спецоперации, отметил он.

До этого глава государства выразил мнение, что «безумные политики» западных стран столкнули Россию и Украину, а Соединенные Штаты Америки и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в незалежной.