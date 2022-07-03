В Ливии армия перешла на сторону протестующих

Ливийская армия перешла на сторону протестующих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ливийская народная армия (ЛНА) объявила, что переходит на сторону протестующих в стране. Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

- Генеральное командование заявляет о поддержке народной воли и требований граждан. При этом наш национальный долг - обратиться к ливийскому народу с призывом не наносить ущерб общественным и частным объектам, — сказал он.

Ахмед аль-Мисмари также призвал жителей страны проводить демонстрации мирным путем и составить дорожную карту «для спасения страны».

Протесты начались в стране в пятницу, 1 июля. Движения молодежи Бенгази, Себхи и Триполи потребовали распустить органы власти из-за «тяжелых политических и социальных условий», а также кризиса с электроэнергией.

В начале мая 2022 года участники организованных оппозицией акций неповиновения с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли Киевский мост в Ереване. К месту скопления активистов прибывали специальные подразделения полиции «Красные береты». Они пытались убедить протестующих не мешать движению транспорта, пока безуспешно. По официальной информации правоохранительных органов, в полицию доставили семерых участников протестных акций. Протестам предшествовал инцидент с кортежем армянского лидера, одна из машин которого насмерть сбила беременную женщину.