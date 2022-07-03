Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и согласиться на них.

По его мнению, сейчас страны Запада выступают за продолжение боевых действий и "запрещают думать" Киеву о мире. Москва не сомневается, что рано или поздно Украина одумается и поймет условия России, добавил Песков.

- Они их прекрасно знают. Согласиться на них. Сесть за стол. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами "Большой семерки" (G7), заявив, что хочет урегулировать конфликт на Украине до начала зимы.Вместе с тем украинский лидер ясно дал понять, что применять дипломатические средства в ближайшее время он не намерен. По словам дипломатов, Зеленский заявил о намерении вести переговоры только с "позиции силы" и посетовал, что сейчас у него нет такой возможности. Владимир Зеленский попросил у лидеров стран "Большой семерки" предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и ужесточить санкции в отношении России.