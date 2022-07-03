Пасечник поздравил жителей ЛНР с окончательным освобождением республики, фото6 администрация главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил жителей с окончательным освобождением республики. Он отметил, что 3 июля 2022 года - навсегда “войдет красной датой в календарь нашего Отечества”, написал он в своем Телеграм-канале.

“Именно сегодня свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение Республики в ее исторических границах.

Украинские неонацисты, пришедшие на нашу землю убивать и грабить, повержены!”, - подчеркнул глава республики.

Также он отметил, что российским военным приходилось “аккуратно отвоевывать буквально каждый дом, каждую улицу, каждый поселок”.

Напомним, ранее Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.