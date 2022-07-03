Захарова заявила, что Украине не поздоровится в случае продолжения провокаций

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нанесение Вооруженными силами Украины ударов по жилым кварталам делается с той целью, чтобы подтолкнуть к нанесению ответных ударов подобного рода, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Россия до сих пор воздерживается от таких шагов, но мы будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится", - сказала она журналистам.

Также дипломат добавила, что эти действия киевского режима не просто согласованы с его западными кураторами, а, вероятно, подсказаны ими.

“Делается это с той целью, чтобы подтолкнуть Россию к нанесению ответных ударов подобного рода, а потом еще больше раскручивать антироссийскую истерию", - добавила Захарова.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143 Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.