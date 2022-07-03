Шольц сообщил, что Германия обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Германия с союзниками ведет обсуждение вопроса предоставления Украине гарантий безопасности, уже готовясь ко времени после завершения спецоперации России. Об этом заявил сегодня, 3 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

"Мы обсуждаем с близкими союзниками вопрос гарантий безопасности, которые мы можем предоставить. Это продолжающийся процесс", - отметил канцлер. "Ясно, что это будет не то же самое, как в случае, если бы кто-то был членом НАТО", - уточнил он.

Также Шольц добавил, что дипломатическая подготовка к этому вопросу ведется "ко дню, когда, стоит надеяться, военные действия завершатся".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.