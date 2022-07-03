СК России возбудил дело после обстрела Белгорода со стороны Украины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгорода возбуждено уголовное дело, сообщается в Телеграм-канале СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, пунктами "а", "е", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ", - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина ударила по Белгороду и Курску ракетами "Точка-У" и беспилотниками Ту-143. Удар был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в военном ведомстве.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.