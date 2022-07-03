Словакия может поставить Украине истребители МиГ-29 и танки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна может поставить Украине танки и истребители МиГ-29, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на чешский телеканал.

Также премьер Словакии высоко оценил готовность Чехии помочь с охраной воздушного пространства государства. При этом он уточнил, что не исключает возможность передачи оружия Киеву.

“Но не хочу говорить об этом более подробно, поскольку и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику”, - добавил Хегер.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.