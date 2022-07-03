Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров Путина и Макрона

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, это характеризует подходы Франции к дипломатии в принципе. Об этом сегодня, 3 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Когда осуществляются звонки на высшем уровне, это, конечно, конфиденциальная история… разумеется, это закрытые переговоры. Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия", - отметила она, комментируя документальный фильм французского режиссера Ги Лагаша "Президент, Европа и война" о шагах Макрона по урегулированию украинского конфликта, в котором показали кадры телефонной беседы Макрона и Путина.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.