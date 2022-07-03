Reuters: в Турции задержали грузовое судно России, якобы перевозившее "украинское зерно" Фото: Иван МАКЕЕВ

Представители турецкой таможни по требованию Киева задержали грузовое судно России, которое якобы перевозило украинское зерно. С таким заявлением сегодня, 3 июля, выступил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы полностью сотрудничаем (с Турцией - прим. ред.). В настоящее время судно стоит возле входа в порт, оно задержано таможенными органами Турции", - цитирует дипломата информагентство Reuters.

Кроме этого, стало известно, что сухогруз с 1 июня ждал от турецких властей разрешения на заход в порт, но так его и не получил.

Ранее сообщалось, что в Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в связи с исполнением антироссийских санкций Европейского союза. На борту судна находилось 19 российских моряков. Как передавало агентство Reuters, танкер задержали в бухте Каристос около острова Эвбея.

Также стало известно, что в Испании задержали яхту российского бизнесмена Вексельберга, стоимостью 90 миллионов долларов.