Генконсульство обратилось к россиянам из-за нападений акул в Хургаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральное консульство России в египетской Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акулы в море на курорте.

"Первого июля в районе Сахль Хашиш произошли два инцидента нападения акул на людей, закончившиеся летальными исходами. 3 июля акула была замечена возле одного из пляжей в черте города Хургада", - уточнили в ведомстве.

В связи с этими происшествиями, российское Генконсульство попросило российских граждан к сохранению бдительности при нахождении в воде, а также “неукоснительному соблюдению поступающих от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналов к выходу на сушу”.

Ранее сообщалось, что в Хургаде от нападения акулы погибла вторая женщина. Первое нападение произошло в пятницу, 1 июля 2022 года - тогда очевидцы сняли момент нападения на видео. В кадре видны люди, которые пытаются добросить спасательный круг до находящейся в море женщины, вокруг которой расплывается большое кровавое пятно. В результате пострадавшая, которая оказалась гражданкой Австрии, погибла.