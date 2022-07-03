Резников сообщил, что США передадут Украине три ракетных комплекса NASAMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство военного ведомства США решило предоставить Украине три ракетных комплекса NASAMS. Об этом журналистам сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Системы противовоздушной обороны NASAMS “усилят защиту земли и неба Украины”, отметил Алексей Резников. При этом он не озвучил сроки получения ВСУ комплексов ПВО американского производства.

Ранее kp.ru писал, что Киев выпросил у Вашингтона оружие гораздо более высокого класса – комплекс “NASAMS”. Уточнялось, что это передвижной (норвежско-американский) зенитный ракетный комплекс средней дальности. Предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.