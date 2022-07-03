Безос раскритиковал Байдена за призыв к владельцам заправок в США снизить цены на бензин

Джо Байден Фото: REUTERS

Требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин свидетельствует о том, что он или заблуждается, или у него “глубокое непонимание основной динамики рынка”, написал в соцсетях миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

“Ой. Инфляция является слишком важной проблемой, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления”, - отметил предприниматель.

Также Безос в соцсети процитировал сообщение с аккаунта Байдена, где он призвал собственников автозаправок через снижение цены “отразить стоимость”, которую они “платят за продукт”.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в США вновь обновили рекорд. Стоимость бензина в стране в начале июня 2022 года достигла $4,715 за один галлон.

Также kp.ru писал, что цены на топливо продолжают бить рекорды в США и Европе. Стоимость полного бака бензина по данным на 9 июня 2022 года в Великобритании преодолела психологическую отметку в 100 фунтов.