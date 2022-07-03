Посольство России заявило, что власти Турции не оповещали о задержании российского сухогруза Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкие официальные лица не оповещали посольство РФ о задержании российского сухогруза. Об этом сообщили ТАСС сегодня, 3 июля, в посольстве России в Турции.

"Турция нас официально об этом на данный момент не оповещала", - уточнил собеседник агентства.

Ранее Reuters сообщило, что в Турции задержали грузовое судно России, якобы перевозившее "украинское зерно". Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Также ранее сообщалось, что в Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в связи с исполнением антироссийских санкций Европейского союза. На борту судна находилось 19 российских моряков. Как передавало агентство Reuters, танкер задержали в бухте Каристос около острова Эвбея.

Также стало известно, что в Испании задержали яхту российского бизнесмена Вексельберга, стоимостью 90 миллионов долларов. Отмечалось, что судно задержали по запросу Минюста США.