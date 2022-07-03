Шесть человек погибли и восемь получили травмы при обрушении части ледника на севере Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах в северо-восточной части Италии стали шесть человек, сообщили РИА Новости в горноспасательной службе области Венето. Ранее сообщалось о пяти погибших и семи пострадавших.

Как уточняется, обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда - она накрыла склон горы, по которому на вершину поднимались несколько туристических групп.

Региональный министр области Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин уточнил, что численность пострадавших достигла восьми, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 14 сентября 2021 года в Карачаево-Черкесии произошел сход ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров. В этот момент там находились шесть туристов, среди которых были две жительницы Красноярска. Одна из них погибла, вторая получила травмы