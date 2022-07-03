Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в Копенгагене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько человек пострадали из-за стрельбы в торговом центре столицы Дании - Копенгагене, сообщила полиция города в соцсетях.

"Мы находимся на месте, были слышны выстрелы, несколько человек ранены. Всем следует держаться подальше от ТЦ "Филдс", - отмечается в сообщении страж порядка.

Ранее сообщалось о том, что в торговом центре Копенгагена раздались несколько выстрелов, посетители в панике покинули здание.

Кроме этого, ранее стало известно, что три человека погибли при стрельбе на заводе Columbia Machine в США. Как уточнялось, стрелок скрылся с завода на автомобиле и на дороге вступил в перестрелку с патрульным. Оба были ранены. Известно, что стрелка доставили в больницу. Патрульный получил легкие ранения.

Также ранее появились данные, что жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах в северо-восточной части Италии стали шесть человек, сообщили РИА в горноспасательной службе области Венето. Ранее сообщалось о пяти погибших и семи пострадавших. Как уточняется, обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда - она накрыла склон горы, по которому на вершину поднимались несколько туристических групп.