Причина смерти Сергея Сосновского: Артист умер после тяжелой болезни

Сергей Сосновский, фото: Артем Геодакян, ТАСС

Народный артист России Сергей Сосновский скончался сегодня, 3 июля, на 68-м году жизни, причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщили в МХТ имени Чехова.

"Сегодня, 3 июля, после тяжелой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского. Для всех нас он был родным человеком – таковы его обаяние, душевная щедрость, открытость и, конечно, талант, перед которым мы все преклонялись…", - отмечается в сообщении.

Также представители театра выразили соболезнования родственникам, коллегам и поклонникам артиста.

Ранее сообщалось, что 12 мая 2022 года умер актер и режиссер, художественный руководитель самарского драмтеатра Валерий Гришко. Ему было 70 лет. Отмечалось, что в последнее время художественный руководитель Самарского академического театра драмы имени Горького болел, в прошлом году он перенес коронавирус.