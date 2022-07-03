Командир полка "Ахмат"раскрыл тактику, позволившую быстро овладеть Лисичанском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев рассказал о тактике российских и луганских подразделений, которая позволила в короткие сроки овладеть Лисичанском.

"Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы понимали, что в Лисичанске у них много сил и средств было на тот период и много мирных жителей. Чтобы мирные граждане не пострадали, мы в полях, в маленьких деревнях их вынуждали, чтобы они шли на нас, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Также Чалаев добавил, что ряд позиций отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить украинских военных из густонаселенных мест.

Ранее сообщалось, что Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск. Оставляя город, украинские войска взорвали мэрию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.