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Политика3 июля 2022 19:54

Командир полка "Ахмат"раскрыл тактику, позволившую быстро овладеть Лисичанском

Он рассказал, что некоторые позиции отдавались намеренно
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Командир полка "Ахмат"раскрыл тактику, позволившую быстро овладеть Лисичанском

Командир полка "Ахмат"раскрыл тактику, позволившую быстро овладеть Лисичанском

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Командир полка "Ахмат", Герой России Замид Чалаев рассказал о тактике российских и луганских подразделений, которая позволила в короткие сроки овладеть Лисичанском.

"Мы расширили фронт, мы шли на Лисичанск, но у нас был фронт до 50 километров, чтобы "израсходовать" их. Мы понимали, что в Лисичанске у них много сил и средств было на тот период и много мирных жителей. Чтобы мирные граждане не пострадали, мы в полях, в маленьких деревнях их вынуждали, чтобы они шли на нас, пояснил он в беседе с РИА Новости.

Также Чалаев добавил, что ряд позиций отдавались намеренно, чтобы дополнительно выманить украинских военных из густонаселенных мест.

Ранее сообщалось, что Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск. Оставляя город, украинские войска взорвали мэрию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2022 года можно прочитать здесь.