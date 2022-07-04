Губернатор Калининградской области Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита

Губернатор Калининградской области разработал перечень ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита в регион. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер, которые могут быть введены в ответ на блокаду Литвой грузового транзита в регион. Проект уже направлен в Администрацию президента РФ и в российское правительство. Об этом в понедельник 4 июля сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов отметил, что предложены меры экономического характера, которые могут стать весьма критичными для Вильнюса.

«Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он в интервью газете «Ведомости».

Какие именно меры предложены, Антон Алиханов не раскрыл, выразив надежду, что ЕС исключит грузовой транзит в регион из санкционных запретов, и к ним не придется прибегать.

Напомним, С 00.00 18 июня Литва закрыла железнодорожный транзит некоторых видов грузов, которые перевозятся между Калининградской областью и «большой» Россией.

Чем Россия может ответит на блокаду Калининграда, читайте здесь на kp.ru.