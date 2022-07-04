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Экономика4 июля 2022 1:18

Губернатор Калининградской области Алиханов подготовил проект ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита

Глава региона надеется на исключение транзита из санкций Евросоюза
Мария ПАВЛОВА
Губернатор Калининградской области разработал перечень ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита в регион.

Губернатор Калининградской области разработал перечень ответных мер на блокаду Литвой грузового транзита в регион.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер, которые могут быть введены в ответ на блокаду Литвой грузового транзита в регион. Проект уже направлен в Администрацию президента РФ и в российское правительство. Об этом в понедельник 4 июля сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Алиханов отметил, что предложены меры экономического характера, которые могут стать весьма критичными для Вильнюса.

«Нам есть чем экономически ответить, и весьма критично для Литвы», - сказал он в интервью газете «Ведомости».

Какие именно меры предложены, Антон Алиханов не раскрыл, выразив надежду, что ЕС исключит грузовой транзит в регион из санкционных запретов, и к ним не придется прибегать.

Напомним, С 00.00 18 июня Литва закрыла железнодорожный транзит некоторых видов грузов, которые перевозятся между Калининградской областью и «большой» Россией.

Чем Россия может ответит на блокаду Калининграда, читайте здесь на kp.ru.