Россиянин погиб при стрельбе в ТЦ Копенгагена

Гражданин РФ погиб при стрельбе в ТЦ Копенгагена Фото: REUTERS

47-летний гражданин России погиб при стрельбе в торговом центре в датском Копенгагене. Об этом сообщил начальник полиции столицы Дании Серен Томассен.

- Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний гражданин России, проживающий в Дании, — цитирует правоохранителя агентство Reuters.

Помимо этого, ранения получили два шведа и два датчанина.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 3 июля, в ТЦ «Филдс». Полиция сообщила, что задержала человека, которого подозревают в причастности к инциденту. Это 22-летний датчанин, его мотивы по-прежнему неизвестны. Также правоохранители считают маловероятным, что преступник действовал не один. Преступление расследуют как теракт, в городе объявлен режим кризисной готовности.

В конце мая в США вооруженный преступник застрелил 14 учеников начальной школы в Техасе, а также убил учителя. После этого злоумышленник забаррикадировался в здании образовательного учреждения. В результате злоумышленник был ликвидирован прибывшей на место ЧП полицией. Известно, что предполагаемый убийца 18-летний парень Сальвадор Ромас. При себе, согласно предварительной информации, у нее был пистолет и, возможно, винтовка.