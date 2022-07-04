Операторов персональной информации обязали уведомлять власти об утечке данных россиян в течение суток Фото: REUTERS

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект об усилении защиты персональных данных россиян. В частности, операторы персональных данных обязаны в течение суток информировать власти об их утечке.

Кроме того, согласно документу, операторы персональных данных должны будут обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России. Также поправками сокращаются с 30 до 10 дней сроки исполнения операторами запросов органов власти и граждан по вопросам незаконной обработи персональных данных.

Документом предлагается установить прямой запрет на отказ россиянам в оказании услуг при их несогласии предоставить свои персональные данные, кроме случаев, когда это необходимо сделать в обязательном порядке. Помимо этого, вводятся ограничения на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних граждан. Персональные данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) теперь могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия лица, к которому эти сведения относятся, сказано в документе.

Как писал сайт Kp.ru, в конце мая этого года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 50 тысяч рублей за принуждение россиян к предоставлению персональных данных.