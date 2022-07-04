Власти Кривого Рога сообщили о «ласковом» отказе от русского языка

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о планах города отказаться от русского языка.

- В Кривом Роге мы не будем «рубить с плеча». Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого, — написал политик в Telegram.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что русский язык станет государственным в регионе. По словам Рогова, сто процентов жителей региона понимают русский язык, разговаривают и пишут на нем, а 80 процентов считают русский родным. Украинский язык сохранит статус государственного наравне с русским, уточнил Владимир Рогов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия защищает людей и русский язык, подвергшийся прямой дискриминации и агрессии со стороны режимов экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего лидера Владимира Зеленского.