Шойгу докладывает Путину о ходе специальной военной операции на Украине

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проводят встречу сегодня, 4 июля 2022 года.

Руководитель военного ведомства докладывает главе государства о ходе специальной военной операции России на Украине. В частности, Шойгу сообщил Путину об успешном проведении операции по освобождению Луганской народной республики (ЛНР).

По его словам, за последние две недели потери Вооруженных сил Украины составили 5 469 человек.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.