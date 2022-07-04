Путин пообещал наградить званием «Герой России» генералов Лапина и Абачева Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о награждении генерала-полковника Александра Лапина и генерал -майора Эседуллы Абачева званием «Герой России».

«Согласен с вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий «Герой России». Соответствующий указ сегодня же будет подписан», – сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер попросил главу Минобороны РФ представить к наградам всех военнослужащих, который отличились в ходе боевых действий на Украине.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России поддержал предложение присвоить звание «Герой России» лейтенанту Балдану Цыдыпову, который спас своих сослуживцев во время спецоперации на Украине.

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