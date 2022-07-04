Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 10:44

Путин пообещал наградить званием «Герой России» генералов Лапина и Абачева

Соответствующий указ будет подписан в понедельник, 4 июля
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин пообещал наградить званием «Герой России» генералов Лапина и Абачева

Путин пообещал наградить званием «Герой России» генералов Лапина и Абачева

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу сообщил, что подпишет указ о награждении генерала-полковника Александра Лапина и генерал -майора Эседуллы Абачева званием «Герой России».

«Согласен с вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего восьмой армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий «Герой России». Соответствующий указ сегодня же будет подписан», – сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер попросил главу Минобороны РФ представить к наградам всех военнослужащих, который отличились в ходе боевых действий на Украине.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России поддержал предложение присвоить звание «Герой России» лейтенанту Балдану Цыдыпову, который спас своих сослуживцев во время спецоперации на Украине.

Новость дополняется