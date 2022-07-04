Бесплатные экскурсии по Москве-реке пройдут 9 июля

В программу празднования Дня московского транспорта в ближайшие выходные попали и бесплатные экскурсии, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Можно будет прокатиться по Москве-реке на теплоходе «Москва-1» и побывать в депо аэроэкспрессов.

Оба события запланированы на 9 июля. Экскурсия в депо начнется в 12:00 по адресу улица Нижняя, 17. Так как количество мест ограничено, нужно будет предварительно записаться с помощью официальной группы аэроэкспресса «ВКонтакте».

В 20:00 на прогулку по Москве-реке от Северного речного вокзала отправится теплоход «Москва-1». Поскольку знаменитый речной трамвайчик вмещает до 100 пассажиров, также будет необходима предварительная запись.