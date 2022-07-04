Глава МИД Венесуэлы считает, что антироссийские санкции Запада ударили по США и Европе Фото: REUTERS

Результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Соединенных Штатов и Европы, так как при введении ограничений был допущен непростительный просчет - западные страны в настоящее время не знают, как решить проблемы и вернуться к нормальной жизни, заявил глава МИД Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Крайне негативно оцениваем политику, которую в течение многих лет проводят США... Если говорить о нашей стране, то из-за неграмотной политики, проводимой президентом Обамой и последующими президентами, мы тоже стали жертвами нелегальных односторонних санкций - принудительных мер. Мы называем их принудительными мерами, речь не идет о санкциях, потому что санкции вводятся против тех, кто имеет власть принимать какие-то решения”, - отметил он.

Ранее kp.ru писал, что Запад выстрелил санкциями в Россию, а попал в себя. Проблемы встали не только перед европейской экономикой, но теперь уже затронут и население стран ЕС.