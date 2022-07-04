Мишустин заявил, что переориентация торговых потоков России - не временный тренд

Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Переориентация торговых потоков России - это не временная мера, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Казахстана Алиханом Смаиловым.

"Переориентация товарных потоков - это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, не сомневаюсь, укрепит устойчивость наших экономик и позволит создать новые точки роста", - отметил глава российского правительства.

Также Мишустин заявил об открытости России для Европы и предложил вкладывать в нашу страну деньги. РФ продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства, отметил он.

Напомним, сегодня, 4 июля 2022 года, в Екатеринбург прилетел премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона встретил премьера у трапа самолета.