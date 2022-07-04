Украинские военные сообщили, что установили флаг страны на острове Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море, сообщила сегодня. 4 июля, руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны республики Наталья Гуменюк. Ранее российский гарнизон был выведен с острова в качестве шага доброй воли.

"Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция закончена, и в настоящее время территория возвращена под юрисдикцию Украины", - уточнила Гуменюк в ходе брифинга.

Других деталей, в частности, разместила ли украинская сторона на Змеином какой-либо контингент, она не озвучила.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему Россия вывела войска с острова Змеиный. Отмечалось, что тем самым было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.

Также ранее kp.ru писал, что Киев три дня ломал зубы об остров Змеиный. Зеленский из-за попытки пиара угробил в этом районе Черного моря 30 боевых беспилотников, четыре боевых самолета, более 10 вертолетов и десятки морпехов.