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Политика4 июля 2022 13:08

Украинские военные сообщили, что установили флаг страны на острове Змеиный

Сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины, рассказала глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны республики Наталья Гуменюк
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинские военные сообщили, что установили флаг страны на острове Змеиный

Украинские военные сообщили, что установили флаг страны на острове Змеиный

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные установили флаг Украины на острове Змеиный в Черном море, сообщила сегодня. 4 июля, руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны республики Наталья Гуменюк. Ранее российский гарнизон был выведен с острова в качестве шага доброй воли.

"Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция закончена, и в настоящее время территория возвращена под юрисдикцию Украины", - уточнила Гуменюк в ходе брифинга.

Других деталей, в частности, разместила ли украинская сторона на Змеином какой-либо контингент, она не озвучила.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец объяснил, почему Россия вывела войска с острова Змеиный. Отмечалось, что тем самым было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с Украины.

Также ранее kp.ru писал, что Киев три дня ломал зубы об остров Змеиный. Зеленский из-за попытки пиара угробил в этом районе Черного моря 30 боевых беспилотников, четыре боевых самолета, более 10 вертолетов и десятки морпехов.