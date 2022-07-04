Еврокомиссия предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия (ЕК) предложила Украине создать международную платформу для восстановления страны после завершения российской военной спецоперации. Она будет аккумулировать средства и рекомендации по восстановлению Украины.

«ЕК предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны для привлечения инвестиций и формирования повестки реформ, чтобы гарантировать нацеленное в будущее восстановление, направленное на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость», – сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен а международной конференции доноров помощи Украине.

По ее словам, она и канцлер Германии Олаф Шольц находятся в тесном взаимодействии с международными партнерами по этому вопросу. Как сообщила глава Еврокомиссии, по окончании этого лета планируется конференция высокого уровня с целью «возвращения бизнесу доверия к Украине» для инвестиции в восстановление страны.

Как писал сайт Kp.ru, ранее украинский президент Украины Владимир Зеленский предложил странам взять шефство над регионами, городами и отраслями Украины, которые пострадали в ходе российской спецоперации, для их восстановления.