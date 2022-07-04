Центробанк повысил курс доллара до 55,09 рублей на 5 июля 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк России установил на 5 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 55,0858 рубля, что на 1 рубль 31,82 копейки превышает предыдущий показатель.

Официальный курс евро на ту же дату вырос на 82,52 копейки - до 57,1836 рубля.

По информации на 15:54 по Москве, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 1,33%, до 55,22 рубля, курс евро находится на уровне 57,26 рубля (+1,28%).

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее были названы пять причин, почему укрепился рубль, и что будет с курсами доллара и евро в ближайшем будущем. В частности, отмечалось, что продавцов российской продукции обязали продавать 80% валютной выручки на бирже. Это создало дополнительное предложение долларов и евро на рынке. А когда продавцов больше, чем покупателей, то товар (в данном случае – валюта) дешевеет.