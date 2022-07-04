На каких станциях метро Москвы раздают воду 4 июля

В Москве новая рабочая неделя началась с жары. Бесплатную воду продолжают раздавать в метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Специалисты постоянно следят за температурой на станциях подземки, автовокзалах и автостанциях столицы и при необходимости корректируют список.

В понедельник, 4 июля, пассажиры смогут получить воду на 23 станциях метро:

- Аэропорт;

- Багратионовская;

- Белорусская (Замоскворецкая линия);

- Водный стадион;

- Выхино;

- Красносельская;

- Кропоткинская;

- Кутузовская;

- Новокузнецкая;

- Пионерская;

- Первомайская;

- Преображенская площадь;

- Сокол;

- Студенческая;

- Технопарк;

- Фили;

- Филевский парк.

С четырех часов дня питьевую воду получат пассажиры на станциях «Библиотека им. Ленина», «Коломенская», «Рязанский проспект», Пушкинская», «Кузнецкий мост» и «Баррикадная».

Ранее KP.RU сообщал, что переменную облачность и жару до +31 градуса обещают в Москве синоптики 4 июля. Ночью будет до +17…+19 градусов.