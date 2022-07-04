На каких станциях метро Москвы раздают воду 4 июля

В Москве новая рабочая неделя началась с жары. Бесплатную воду продолжают раздавать в метро, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Специалисты постоянно следят за температурой на станциях подземки, автовокзалах и автостанциях столицы и при необходимости корректируют список.
В понедельник, 4 июля, пассажиры смогут получить воду на 23 станциях метро:
- Аэропорт;
- Багратионовская;
- Белорусская (Замоскворецкая линия);
- Водный стадион;
- Выхино;
- Красносельская;
- Кропоткинская;
- Кутузовская;
- Новокузнецкая;
- Пионерская;
- Первомайская;
- Преображенская площадь;
- Сокол;
- Студенческая;
- Технопарк;
- Фили;
- Филевский парк.
С четырех часов дня питьевую воду получат пассажиры на станциях «Библиотека им. Ленина», «Коломенская», «Рязанский проспект», Пушкинская», «Кузнецкий мост» и «Баррикадная».
Ранее KP.RU сообщал, что переменную облачность и жару до +31 градуса обещают в Москве синоптики 4 июля. Ночью будет до +17…+19 градусов.