В Самаре театр оперы и балета успешно завершил сезон

В театре Самары состоялось четыре премьеры оригинальных постановок. Фото: Пресс служба театра

В Самаре академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича с успехом закрыл 91-й сезон в июле 2022 года. На сцене театра состоялись четыре премьеры.

В этом сезоне впервые в Самаре поставили три оперы: «Игроки» Дмитрия Шостаковича, «История Кая и Герды» Сергея Баневича» и «Репка» Рустама Сагдиева. В каждой постановке театралы показали оригинальную трактовку материала. В июле зрители насладились балетом «Дон Кихот Ламанчский».

Также в Самарском театре планируют провести фестиваль «Шостакович XX век». На сцене прозвучит единственная оперетта Дмитрия Шостаковича. Новый бренд театра – «Шостакович. Опера. Балет» позволит выйти артистам на новый творческий уровень.

Современная айдентика помогает привлечь внимание зрителей. Представители музыкальных театров страны высказались в поддержку изменений и ребрендинга. — В то время, когда имена великих русских творцов зачёркивают за рубежом, мы выносим имя Шостаковича в название! Тем самым показывая, что в Самаре мы будем прославлять искусство великого композитора, как и все культурные традиции театра, накопленные за более чем 90 лет, — отметила артистка Самарской области Ирина Янцева.