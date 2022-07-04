ФСБ России предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему украинской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила предостережение гражданину РФ, переводившему деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего украинским силовикам, об этом говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области.

По информации силовиков, в ходе спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине россиянин перевел средства на счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине.

"С учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, 1 июля 2022 года органы федеральной службы безопасности объявили ему официальное предостережение", - рассказали в УФСБ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.