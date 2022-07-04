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Общество4 июля 2022 14:52

ФСБ России предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему украинской армии

Речь идет о фонде "Вернись живым", зарегистрированном на Украине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
ФСБ России предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему украинской армии

ФСБ России предостерегла россиянина за перевод денег фонду, помогающему украинской армии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила предостережение гражданину РФ, переводившему деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда, помогающего украинским силовикам, об этом говорится в сообщении УФСБ России по Москве и области.

По информации силовиков, в ходе спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине россиянин перевел средства на счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине.

"С учетом того, что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, 1 июля 2022 года органы федеральной службы безопасности объявили ему официальное предостережение", - рассказали в УФСБ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.