«Газпром» предлагает скоординировать экспорт СПГ и трубопроводного газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России необходимо разработать механизм координации поставок за рубеж сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного голубого топлива, считают в «Газпроме». Как объяснил начальник управления компании Кирил Полоус, между экспортом трубопроводного газа СПГ возникает валютная конкуренция, поскольку первый продается за рубли.

«В текущих условиях с вводом контрсанкционных мер в части специального порядка исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками разработка и внедрение данного механизма приобретает все более важное стратегическое значение и сейчас, как никогда, такой механизм необходимо вводить», – сказал он на круглом столе комитета Госдумы по энергетике.

Как отметил Полоус, торговля с недружественными странами за рубли не распространяется на СПГ, что вызывает конкуренцию. В качестве одного из методов регулирования «Газпром» предлагает ввести таможенное регулирование, что может послужить неким экономическим стимулом для поставок СПГ не на Запад, а в Азию. Он также подчеркнул, что сжиженный газ в отличие от трубопроводного пошлиной не облагается.