Британия введет новые санкции против Белоруссии за поддержку спецоперации на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании анонсировали новые санкции в отношении Белоруссии за ее поддержку военной спецоперации на Украине. Санкции будут введены во вторник, 5 июля.

«Правительство Великобритании завтра, 5 июля 2022, введет новые экономические, торговые и транспортные санкции в отношении Белоруссии, поскольку режим Лукашенко продолжает активно способствовать незаконному вторжению Путина», – сказано на сайте британского правительства.

Меры включают запрет на экспорт товаров нефтепереработки, технологий и предметов роскоши на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов. Среди них значатся комплектующие, которые используются в квантовых вычислениях и британские произведения искусства и дизайнерские сумки. Кроме того, будет запрещен импорт белорусского чугуна и стали и ограничен доступ Белоруссии к сектору финансовых услуг Великобритании, в частности выпуску долговых обязательств и ценных бумаг в Лондоне.

Напомним, в кае этого года Великобритания ввела санкции против Белоруссии и России в отношении платины, палладия и химпродуктов.