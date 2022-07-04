Иммунолог Крючков допустил возвращение в России коронавирусных ограничений осенью или зимой Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунолог Николай Крючков заявил, что решение об отмене коронавирусных ограничений в России, скорее всего, является временным.

Специалист также допустил, что защитные меры могут вернуться осенью или зимой, когда ожидается очередная волна covid-19. Об этом сообщает Lenta.ru.

- Решение, с моей точки зрения, является временным. Ограничения, скорее всего, придется возвращать, - отметил эксперт.

Он также добавил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее ОТР сообщал, что несколько месяцев назад Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Ее разработал институт имени Гамалеи. Вакцина, как и "Спутник V" состоит из двух доз.

До этого ФАН писал, что Россия в ближайшее время не столкнется с какими-либо особыми потрясениями из-за распространения коронавируса. Об этом рассказала лава Роспотребнадзор Анна Попова. Она также добавила, что ковид все еще остается опасным и продолжает существовать среди людей.