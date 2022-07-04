Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» покажут на итальянском кинофестивале Tuscany Web Fest Фото: кадр из сериала

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин» вошел в программу итальянского кинофестиваля Tuscany Web Fest. Его итоги будут подведены 9 июля 2022.

Сериал повествует о восьми женщинах, которые сталкиваются с различными сложностями в жизни – проблемы в отношениях с партнером, одиночество, бытовое насилие, сексизм, финансовые трудности, любовные переживания, рождение детей. Всеми этими проблемами героини делятся с мастером салона красоты, передает «КП-Сериалы».

Режиссерами «Восьми разгневанных женщин» являются Александр Сухарев и Анастасия Городенцева, при этом последняя дебютировала в этом качестве именно с этой сериала. В главных ролях снялись Марина Феоктистова, Анастасия Макарова, а также сама Анастасия Городенцева. Сериал снят снят в технике документального театра, где реальные монологи разыгрываются актерами. По мнению авторов проекта, именно это позволило увлечь зрителей.

Стоит отметить, что ранее «Восемь разгневанных женщин» были представлены на крупнейшем фестивале короткого контента London International Web & Shorts Film Festival и на веб-премии WEB SERIES AWARDS в Аргентине.