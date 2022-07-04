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Политика4 июля 2022 17:05

Bild: посол Украины в Германии Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы украинского МИДа

Об этом изданию сообщили несколько источников в Киеве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Bild: посол Украины в Германии Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы украинского МИДа

Bild: посол Украины в Германии Мельник может уйти со своего поста ради должности замглавы украинского МИДа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в ближайшем будущем может покинуть должность и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве, сообщило издание Bild со ссылкой на источники в украинской столице.

Уточняется, что сведения о наличии таких планов газете сообщили "несколько" источников в Киеве.

"Это предложение было сделано министерством президенту Украины. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", - заявил Bild неназванный представитель украинского правительства.

Ранее сообщалось, что Мельник разгневал сразу несколько стран. Скандальный дипломат назвал Степана Бандеру героем. Кроме этого, он сообщил, что массовых убийств евреев и поляков не было, бандеровцы являлись "освободителями", "евреи многое придумывали", а "поляки были сами агрессивными".