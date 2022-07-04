Джонсон исключил нарушение конвенции Монтре для вывоза зерна с Украины

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лондон не рассматривает возможность нарушения конвенции Монтре для того, чтобы обеспечить вывоз зерна из портов Украины. Таким образом оценил соответствующую перспективу британский премьер-министр Борис Джонсон, передает ТАСС.

“Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Есть альтернативные решения, не требующие присутствия военных кораблей Великобритании или других государств в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода”, - заявил глава британского правительства.

Также Джонсон отметил, что Соединенное Королевство рассматривает возможность использования рек, в том числе, Дуная, и железных дорог для вывоза зерна в меньших количествах, чем можно было бы вывезти по Черному морю.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что российские специалисты вылетели в Турцию для обсуждения вывоза зерна из Украины. Окончательное решение в данном вопросе будет принято президентами РФ и Турции, отметил руководитель российского МИД.