При стрельбе на параде в честь Дня независимости США погибли пять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пять человек погибли, 16 доставлены в медицинские учреждения в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго в США, сообщили журналистам власти города Хайленд-Парк.

Как уточняется, стрельба произошла на параде в честь Дня Независимости. По информации источников, стрелявший все еще на свободе, на месте произошедшего работают сотрудники полиции.

Стрельба произошла сегодня утром, 4 июля 2022 года, в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как рассказали очевидцы, злоумышленник сделал несколько десятков выстрелов.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при стрельбе на заводе Columbia Machine в США.

Также стало известно, что 18 детей и трое взрослых погибли при стрельбе в школе в Техасе. Злоумышленник, которого позднее опознали как ученика старших классов, зашел в учебное заведение и открыл стрельбу.