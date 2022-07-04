Аналитик спрогнозировал подорожание газа в Европе до 2 тысяч долларов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек рост стоимости газа в Европе до 2 тысяч долларов. Это может произойти уже к концу года.

- Уже в ближайшие месяцы есть реальная угроза, что из России будет поставляться гораздо меньшее количество газа. До сих пор не решен вопрос с ремонтом турбин Siemens, - говорит аналитик.

Еще одна проблема – плановый ремонт «Северного потока — 1». В настоящий момент прокачка по нему замедляется к середине июля остановится полностью. Все эти факторы будут способствовать сохранению высоких цен на голубое топливо.

В случае если турбины будут выведены из строя, то показатель на бирже стремительно пойдет вверх.

- Стоимость кубометра газа может составлять 2 тысячи долларов, как было в конце 2021 года, - предположил Юшков в беседе с «Газета.Ru».

На торгах 4 июля цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали 1750 долларов за 1 тыс. куб. м. Участники рынка опасаются сокращения поставок топлива из Норвегии в связи с забастовками на добывающих предприятиях страны, передает Rt.

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ Дмитрий Полохин полагает, что после остановки "Северного потока-1" стоимость газа может побить рекордные отметки. По его оценкам, на бирже голубое топливо может торговаться по 3,5 тысячи долларов, пишет газета "Известия".