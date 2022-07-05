FT: В Британии многим предприятиям грозит закрытие в случае нехватки российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании многие предприятия могут закрыться в случае, если холодная зима спровоцирует дефицит газа, а поставки из России в Европу прекратятся. Об этом сообщает издание Financial Times.

В статье говориться, что крупнейшие промышленные потребители энергии готовятся предупредить правительство о том, что с приходом холодов часть заводов может остановиться из-за острой нехватки топлива и чрезвычайных мер по ограничению его использования.

Непрерывная подача горючего, как отмечают авторы, играет решающее значение для многих энергоемких процессов, в том числе это касается производства стекла и керамики.

Накануне журналисты чешского портала Casopis argument писали, что Евросоюзу не удастся ввести санкции против российской нефти без серьезного вреда собственной экономике. Обозреватель Илона Швигликова выразила уверенность, что подобные меры опаснее для самого ЕС, чем для России, так как компенсировать такие объемы поставками из других стран не удастся. Кроме того, это спровоцирует резкий скачок цен на нефть.