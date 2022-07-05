Экономист Иванова-Швец рассказала россиянам о праве на "покупку" стажа для выхода на пенсию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец напомнила россиянам о возможности "докупить" стаж для выхода на пенсию.

По ее словам, такая возможность предоставляется для тех граждан, которые к моменту выхода на пенсию не смогли накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты. Об этом пишет "Прайм".

Эксперт также добавила, что ситуация с нехваткой стажа для пенсии по старости обычно возникает у тех россиян, кто длительное время работал без официального трудоустройства. Кроме того, сейчас это актуально еще и для самозанятых россиян.

Ранее сайт Kp.ru писал, что страховая пенсия по старости - самый распространенный вид пенсий в нашей стране. Ее люди получают по достижении соответствующего возраста. Кстати, льготный период и уход на пенсию в 55,5 и 61,5 лет для женщин и мужчин сохраняется и в 2022 году. Теперь им смогут воспользоваться женщины, родившиеся во второй половине 1965 года, и мужчины 1960-го.