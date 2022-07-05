Патрушев назвал цели спецоперации на Украине

Патрушев заявил, что цели специальной операции на Украине будут достигнуты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции на Украине, несмотря на оказание военной помощи Киеву со стороны Запада, будут достигнуты.

Патрушев отметил, что целью специальной военной операции является защита местного населения от геноцида, демилитаризация и денацификация Украины, уточнив, что на деле для этого необходимо добиться нейтрального статуса страны, который будет прописан в конституции.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», - заявил секретарь Совбеза РФ на совещании по вопросам национальной безопасности в Хабаровске.

По его словам, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию из-за функционирования на Украине биолабораторий, планов украинских властей по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО, которые создавали угрозу не только России, но и миру.